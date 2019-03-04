Чиновник из «Роскосмоса» заявил, что жители хрущевок – это скотобаза

04.03.2019 13:58



В Сети разгорается скандал, где «главным героем» стал руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков, обозвавший жителей хрущевок «скотобазой». Подобное высказывание прозвучало под одним из постов, размещенном в соцсети Facebook.

Конфликт начался со спора о реновации. Станислав Жарков предположил, что за пару лет «контингент из хрущевок засрет» квартиры в новых домах. Не удивительно, что подобное заявление вызвало бурю возмущений со стороны пользователей, и чиновник обрушил на себя волну возмущенных комментариев.

Но и сам Жарков за словом в карман не полез. Отвечая на один из комментариев, он ответил: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?».