Чиновник из «Роскосмоса» заявил, что жители хрущевок – это скотобаза
В Сети разгорается скандал, где «главным героем» стал руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков, обозвавший жителей хрущевок «скотобазой». Подобное высказывание прозвучало под одним из постов, размещенном в соцсети Facebook.
Конфликт начался со спора о реновации. Станислав Жарков предположил, что за пару лет «контингент из хрущевок засрет» квартиры в новых домах. Не удивительно, что подобное заявление вызвало бурю возмущений со стороны пользователей, и чиновник обрушил на себя волну возмущенных комментариев.
Но и сам Жарков за словом в карман не полез. Отвечая на один из комментариев, он ответил: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?».
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ну вот и весна пришла .. и очередное обострение у шизоидов... типа чиновничье дерьмо из под снега вылезти не успело а уже воняет
в семье орлов рождаются орлы ..в семье львов -львы .. и кто родители этой свиньи по имени Станислав Жарков?..хотя если он столько лет проработал в РосНано юристом вместе с Чубайсманом -то ничего удивительного в его высказываниях нет ..с кем поведешься и сам таким станешь