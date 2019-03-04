Наблюдатели из Германии не будут допущены на выборы президента Украины

04.03.2019 15:26



Некоторые немецкие политики не получили аккредитацию для наблюдения за президентскими выборами на Украине. Об этом сообщил глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер. По его словам, процесс аккредитации проходит очень медленно и никакой помощи со стороны Украины политики не получают. Также, Маурер подчеркнул, что по всей вероятности, украинская сторона боится допустить на выборы пророссийских политиков, пишет РИА Новости.