В России введут новые штрафы

04.03.2019 14:56



Согласно информации, полученной от Минтранса, в России будут введены специальные экологические зоны, въезд в которые будет запрещен для автомобилей имеющих низкий экологический класс. Вначале, данная инициатива будет распространяться только на Москву и Санкт-Петербург, власти которых сами решат, какие территории городов будут входить в экологические зоны. Вместе с тем Минтранс, совместно с МВД, разрабатывают порядок взимания штрафа за нарушение запрета въезда в выше обозначенные зоны, пишет Коммерсант.