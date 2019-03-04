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В России введут новые штрафы

04.03.2019 14:56
В России введут новые штрафы

Согласно информации, полученной от Минтранса, в России будут введены специальные экологические зоны, въезд в которые будет запрещен для автомобилей имеющих низкий экологический класс. Вначале, данная инициатива будет распространяться только на Москву и Санкт-Петербург, власти которых сами решат, какие территории городов будут входить в экологические зоны. Вместе с тем Минтранс, совместно с МВД, разрабатывают порядок взимания штрафа за нарушение запрета въезда в выше обозначенные зоны, пишет Коммерсант.

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