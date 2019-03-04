В конгресс США внесен законопроект о противодействии российскому «влиянию» в Венесуэле

04.03.2019 10:38



В американский конгресс был внесен законопроект, в котором речь идет об оценке российского «влияния» в Венесуэле. Как передает Газета.ру, соответствующий документ обнародован на официальном ресурсе конгресса. В нем говорится о том, что Вашингтон должен «оценить угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле». В данный момент, как отмечается, законопроект находится на начальной стадии, рассмотреть его планируется в ближайшее время. Оценку документу будут давать профильные комитеты конгресса.