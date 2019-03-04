Минобороны Германии считает, что китайские ракеты угрожают России

04.03.2019 09:01



Глава германского Минобороны Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты могут нанести вред Российской Федерации. Как передает Газета.ру, об этом она заявила в беседе с Focus. По словам главы министерства, угроза может быть ликвидирована, если в договор ДРСМД будет включен Китай.

«Китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы», — заявила открыто фон дер Ляйен.

Напомним, что второго февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД.