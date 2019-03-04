СМИ сообщили о новом «секретном оружии» США

04.03.2019 12:35



В США предлагают использовать на поле боя тактические туннели. Как передает РИА Новости со ссылкой на National Interest, соответствующее предложение поступило от Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Как пишет издание, такие «нововведения» в течение долгого времени являлись головной болью для армии США, в частности, в борьбе с боевиками. При этом, как отмечают собеседники из DAPRA, военнослужащие США могли бы применять этот опыт, чтобы получить преимущество. Однако здесь есть главная проблема: соответствующих навыков на данный момент у американской армии нет.