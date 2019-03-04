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Украина может передумать и вернуться в «Евровидение-2019»

04.03.2019 10:07
Украина может передумать и вернуться в «Евровидение-2019»

Украина может вернуться, чтобы поучаствовать в международном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. С таким заявлением выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Он отметил, что НОТУ (Национальная общественная телекомпания Украины) поторопилась, отказавшись от участия в этом мероприятии.

«Но изменить его можно еще даже и сейчас», — подчеркнул Вячеслав Кириленко.

Напомним, что ранее Украина отказалась от «Евровидения-2019» по причине того, что выставлять на конкурс было некого: четыре коллектива, которые могли представить страну на конкурсе, отказались от этого.

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