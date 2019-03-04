Юлия Тимошенко обещает возобновить диалог с Россией в случае победы на выборах президента Украины

04.03.2019 09:29



На Украине продолжается предвыборная гонка, кандидаты продолжают рассказывать о своих президентских планах. Так, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выступила с заявлением, в котором отметила, что является сторонником возобновления переговоров с Россией, и что она будет делать все, чтобы нормализовать с Москвой отношения в случае своей победы на выборах.

Тимошенко считает, что сегодня существует необходимость возвращения «в рабочее русло» отношений между Москвой и Киевом. При этом, в «Батькивщине», которую она возглавляет, убеждены: Украина не может пойти «европейским путем», если не наладит с Россией отношения.