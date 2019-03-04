Глава «Нафтогаза» заявил об опасности после ввода «Северного потока – 2»

04.03.2019 08:31



Глава украинского «Наытогаза» выступая по местному телевидению, заявил, что реализация проекта «Северный поток – 2» приведет к тому, что газотранспортная система страны станет невостребованной.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», – пояснил Андрей Коболев.

Кроме этого, по его словам, после того как СП2 будет введен в эксплуатацию, страна потеряет так называемый «сдерживающий фактор» против агрессии России. При этом значительно вырастет вероятность военного конфликта, убежден Коболев.