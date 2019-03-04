Корабль SpaceX Dragon-2 успешно пристыковался к МКС

04.03.2019 07:22



Космический корабль Dragon-2, принадлежащий компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX, успешно состыковался с Международной космической станцией. Dragon-2 имеет на борту 180 кг груза, предназначенного для астронавтов станции. Также, на его борту находится манекен Рипли (назван в честь главной героини фильма "Чужой"), который испытывает безопасность полета на данном космическом корабле для человека.

Как заявляют официальные представители SpaceX, Dragon-2 - это первый частный космический корабль, совершивший полет к МКС. Он был запущен с помощью многоразовой ракеты Falcon 9, после чего она совершила удачное приземление на специальную платформу в Атлантике. В настоящее время, компания приступает к тестированию системы аварийного прекращения полета. Руководство планирует отправить к МКС людей уже в июле текущего года, пишет РБК.