США предупредил о последствиях при попытке помешать возвращению Гуаидо

04.03.2019 07:06



Хуан Гуаидо, который самовольно объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил, что намерен вернуться в страну. Тем не менее ранее, официальные власти Венесуэлы пригрозили арестовать Гуаидо, который в настоящее время совершает визиты в ряд стран Латинской Америки, сразу, как он пересечет государственную границу Венесуэлы.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил власти страны, что в случае попытки помешать Гуаидо вернуться, США и мировое сообщество дадут решительный и незамедлительный ответ. Причем в этом случае власти Венесуэлы ждут серьезные последствия, пишет РИА Новости.