Мосты мира: «Виадук Мийо» высотой 343 метра обдувается ветрами скоростью до 200 км/ч

02.03.2019 18:21



Виадук Мийо – удивительное мостовое сооружение вантовой системы, находящееся во Франции. Мост получил свое название в честь одноименного городка, расположенного неподалеку от него. Виадук проходит через долину реки Тарн и был введен в эксплуатацию в 2004 году.

Характеристики строения

Общая длина строения составляет 2460 метров. Наибольшая высота над землей равна 343 м. Ширина моста - 32 м. Виадук имеет четырехполосное дорожное полотно (по две полосы в каждую сторону). Поддерживающие колонны моста имеют разную длину 77–244,96 м. Наибольший диаметр этого элемента конструкции равняется 24,5 м. Виадук состоит из восьми стальных пролетов.

Интересные особенности

На момент постройки Виадук являлся самым высоким мостом, предназначенным для движения транспорта, однако, лишился данного статуса в 2009 году, когда в Китае запустили мост через реку Сыдухэ. Виадуку по-прежнему удается удерживать ряд рекордов по самой высокой опоре мира, по самой высокой опоре моста с пилоном, а также по самому высокому дорожному полотну в мире.

При разработке проекта инженерам пришлось решить множество сложностей. Например, ветра в ущелье достигают скорости 200 км/ч. Опоры моста устанавливались на самое дно ущелья, что делало их самыми большими в истории человечества. Во избежание появления трещин в дорожном полотне, которые могли появиться из-за деформации стальной конструкции моста, был разработан специальный асфальтобетон на основе минеральных смол. Он обладает достаточной эластичностью, чтобы переносить колебания моста и одновременно с этим может обеспечивать прочность покрытия под весом автомобилей. Для его разработки была создана специальная исследовательская группа.

По виадуку было проложено больше 30 километров кабелей высокого напряжения, больше 20 км оптико-волоконных и 10 км кабелей с низким напряжением. На мосту для лучшей работы ремонтных бригад размещено 357 телефонных точек. Все опоры, пролеты и другие элементы строения оборудованы большим количеством датчиков для проверки состояния строения. Они измеряют множество параметров, такие как температура, давление и многие другие.

За движение по мосту взимается транспортный сбор, который равняется 20 евро. Возведение данного мостового сооружения позволило разгрузить транспортную сеть Франции при движении в южном направлении, где ранее возникали заторы.