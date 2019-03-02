В Гидрометцентре рассказали, когда же сойдет снег

02.03.2019 10:07



1 марта в Россию пришла календарная весна. Тем не менее синоптики утверждают, что это совсем не означает, что россиянам нужно ожидать серьезного потепления. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода установится на территории России в марте. По его словам, температура воздуха в первом месяце весны будет колебаться от +8 до -7 градусов, а снежный покров полностью сойдет только в самом конце марта, задержавшись в некоторых регионах до конца первой декады апреля, пишет Комсомольская правда.