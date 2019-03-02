У бывшего генерала обнаружили сотню "мертвых душ"
02.03.2019 09:47
Бывший начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, который арестован за совершение мошеннических действий в особо крупном размере, завел себе сотню "мертвых душ". Так, при институте, в котором он был начальником, он завел около сотни несуществующих сотрудников, на которых начислялась заработная плата. Следствие полагает, что таким образом мошенниками было похищено порядка 14 млн рублей, пишет Коммерсант.
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