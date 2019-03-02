В Сети раскритиковали бывшую жену депутата за слова о "нищебродах"

02.03.2019 09:05



Бывшая супруга депутата Государственной думы РФ Виталия Южилина актриса Илона Столье заявила, что "нищебродам" не место в дорогих ресторанах. По словам женщины, которая поделилась своей жизненной позицией в Twitter, люди, пришедшие в элитные заведения, имеют право за свои деньги спокойно отдыхать, а не лицезреть "быдло".

В Сети раскритиковали женщину за подобные высказывания. Многие пользователи осудили актрису и посоветовали ей не дотрагиваться до людей на улице, чтобы ни в коем случае не задеть "быдло", причем некоторые назвали "быдлом" саму актрису за столь отталкивающее поведение, пишет газета Известия.