Путин пообещал женщинам лучшие условия их работы и жизни

02.03.2019 00:48



Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в рамках Международного форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» заявил, что государство продолжит реализовывать комплекс мер, направленных на совершенствование и улучшение условий жизни, работы и профессионального развития женщин, сообщает «News.ru». Глава России также заявил, что на текущий момент времени женщины успешно решают различные производственные, экономические и управленческие задачи и нередко становятся лидерами в той или иной сфере деятельности.