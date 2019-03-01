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Трамп уверен, что США и КНДР в будущем договорятся по спорным вопросам

01.03.2019 23:40
Трамп уверен, что США и КНДР в будущем договорятся по спорным вопросам

Дональд Трамп, занимающий должность президента США, заявил о том, что в будущем КНДР и США неминуемо придут к обоюдному решению тех вопросов, которые на текущий момент вызывают ожесточенные споры, сообщает «ТАСС». Трамп сообщил, что Пхеньян готов подвергнуть денуклеаризации лишь часть своих территориальных владений, в то время как Вашингтон настаивает на полной денуклеаризации страны. Дональд Трамп заявил, что «просто был неподходящий момент, чтобы подписывать какие-либо документы».

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