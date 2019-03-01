Трамп уверен, что США и КНДР в будущем договорятся по спорным вопросам

01.03.2019 23:40



Дональд Трамп, занимающий должность президента США, заявил о том, что в будущем КНДР и США неминуемо придут к обоюдному решению тех вопросов, которые на текущий момент вызывают ожесточенные споры, сообщает «ТАСС». Трамп сообщил, что Пхеньян готов подвергнуть денуклеаризации лишь часть своих территориальных владений, в то время как Вашингтон настаивает на полной денуклеаризации страны. Дональд Трамп заявил, что «просто был неподходящий момент, чтобы подписывать какие-либо документы».