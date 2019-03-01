Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения

01.03.2019 23:31



Самуэль Монкада, являющийся представителем Венесуэлы в ООН, заявил о том, что все заявления со стороны США о массовом «дезертирстве» военнослужащих страны являются вымышленными и «фабрикуются» лишь с одной целью – сформировать в Колумбии, на границе с Венесуэлой, армию «повстанцев», сообщает «ТАСС». Монкада потребовал от Совета безопасности ООН ввести запрет на всяческие силовые и агрессивные действия в отношении своей страны. По мнению политика, наибольшая опасность для страны сосредоточена не внутри её границ, а снаружи.