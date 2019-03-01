В США посчитали время подлета «Авангарда»

01.03.2019 23:23



Генерал Терренс О 'Шонесси, возглавляющий Северное командование Вооруженных сил США, заявил о том, что Россия начинает развертывать первое неядерное ракетное вооружение, способное достичь самого сердца Америки, поскольку ни одна из современных систем ПРО не способна их остановить, сообщает «Газета.ру». Речь идет о ракетном комплексе «Авангард», который был разработан Россией относительно недавно и не имеет аналогов в мире. Время, необходимое ракете от момента запуска до достижения центральных территорий США, составляет всего лишь 15 минут.