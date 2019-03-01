Россия и США договорились о снижении стоимости виз

01.03.2019 22:25



Правительства России и США смогли договориться о возобновлении взимания единого «визового» сбора в размере $160, что явилось возобновлением двустороннего соглашения между странами от 2011 года, сообщает «RT». Ранее, в декабре 2018 года, представители правительства Америки втрое увеличили стоимость визы, сроком на три года. Возобновление «нового-старого» соглашения принесет большую выгоду двум странам, попутно увеличив гуманитарные, экономические, торговые и политические контакты граждан государств.