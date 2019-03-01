Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

01.03.2019 22:17



Дельси Родригес, занимающая пост вице-президента Венесуэлы, передала слова благодарности президента Николаса Мадуро в адрес России заявив, что на текущий момент, Каракас и Москва ведут совместную борьбу за спасение всего мира, сообщает «ТАСС». Венесуэла высоко ценит ту поддержку и помощь, которая исходит от России. По словам Родригес, без подобного союзника у Венесуэлы было бы мало шансов на сохранение своей независимости и действующего государственного строя.