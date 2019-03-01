Финансовый Университет торжественно отметил 100-летний юбилей

01.03.2019 21:02



1 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялась торжественная церемония празднования 100-летнего юбилея Финансового Университета при правительстве Российской Федерации. Здание дворца собрало под своей крышей выпускников университета, аспирантов и преподавателей, известных общественных и государственных деятелей, политиков, а также влиятельных финансистов России. Гостей приветствовали звезды российской эстрады.

Свои поздравления в честь 100-летия Финансового Университета передали президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Торжественные поздравления первых лиц государства зачитали присутствующие на мероприятии первый вице-премьер Правительства РФ Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова.

В праздничном концерте, посвященном торжественному событию, принимали участие российские звезды первой величины: Валерия, Лёв Лещенко, Игорь Николаев, а также заслуженные танцевальные и музыкальные коллективы России. Среди гостей, которые пришли поздравить Финансовый Университет, были замечены не только известные выпускники Университета из России и других стран, но и многие представители власти, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского.