Финансовому Университету исполняется 100 лет

27.02.2019 14:29



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей! Торжественное мероприятие, в рамках которого пройдет большой праздничный концерт с выступлением звезд российской эстрады, а также Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, состоится 1 марта 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить один из ведущих российских вузов придут выпускники Университета, а также известные общественные и политические деятели России и иностранные гости.