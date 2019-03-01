Выручка Mail.ru Group 2018 год выросла на треть

01.03.2019 20:56



По итогам прошедшего, 2018 года, компания «Mail.ru Group» отчиталась о серьезно возросших показателях выручки, которая «выросла» более чем на 30% по сравнению с 2017 годом, сообщают «Ведомости». Подавляющую часть прибыли компании приходится на три направления: компьютерные игры, социальные сети и рекламное направление деятельности. Показатели подобной отчетности очень сильно обрадовали инвесторов, поскольку спрос на акции компании существенно увеличился.