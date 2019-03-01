«Почта России» может создать международный маркетплейс

01.03.2019 20:47



Портал по проведению государственных закупок в России пополнился заказом на разработку международной стратегии развития для «Почты России», а общая цена контракта может составить порядка 5 млн рублей, сообщает «РБК». Представители почтовой компании рассчитывают на разработку новой стратегии, поскольку её реализация предусмотрена вплоть до 2023 года, а её итогом должно последовать включение предприятия в Топ-5 почтовых организаций по всему миру.