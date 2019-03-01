Пакистан передал Индии задержанного пилота

01.03.2019 19:55



Сегодня, 1 марта, власти Пакистана передали представителям посольства Индии их военного пилота, который ранее был сбит и взят в плен, по итогам воздушного боя, сообщает «RT». Немногим ранее Имран Хан, занимающий пост премьер-министра Пакистана, заявил о готовности доставить пленного летчика представителям правительства Индии. Воздушный бой завязался над территорией Кашмира, который является для двух стран «спорной землей», вопрос по которой не могут решить уже не один десяток лет.