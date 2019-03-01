Россия и Белоруссия произошли от Украины

01.03.2019 18:26



Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, и Россия и Белоруссия ведут свое начало от Украины. Так, по его словам, Россия и Белоруссия возникли, отделившись от Киевской Руси после ее крещения, а наследницей Киевской Руси является как раз Украина. Также, по словам главы МИД, Украина всегда играла центральную роль в формировании не только европейских ценностей, но и самой Европы, защищая ее от татаро-монгольского нашествия. А европейский путь развития был предопределен для Украины еще в 988 году, во время ее крещения, пишет Газета.ру.