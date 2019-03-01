УАЗ выпустил обновленную версию своего внедорожника "Хантер"

01.03.2019 18:04



Как говорится в официальном пресс-релизе Ульяновского автомобильного завода, выпущена новая версия внедорожника "Хантер". По официальной информации новая версия автомобиля оснащена специальным устройством, с помощью которого можно будет вызвать экстренные службы, а кроме того, на автомобиле будет установлена антиблокировочная система тормозов. Стоимость новой модели УАЗ "Хантер" в базовой комплектации будет составлять порядка 659 тыс. рублей, пишет газета Известия.