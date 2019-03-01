Индия заявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21

01.03.2019 16:35



Вице-маршал индийской авиации Рави Гопал Кришана Капур заявил, что во время воздушного боя над Кашмиром, который происходил между Индией и Пакистаном, истребитель ВВС Индии МиГ-21 сбил самолет F-16, принадлежащий пакистанской стороне. Также, вице-маршал сообщил, что индийская сторона также потеряла один из истребителей. По его словам это был один из самолетов МиГ-21, пилот которого сумел катапультироваться и в настоящее время находится в плену у пакистанских военных, пишет РИА Новости.