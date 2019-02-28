Появилась информация о воздушном бое индийских Су-30 с пакистанскими F-16

28.02.2019 18:20



СМИ рассказали о прошедшем воздушном бое между Индией и Пакистаном. Так, индийская сторона использовала четыре самолета Су-30МК, два Mirage 2000 и два МиГ-21. В то время как с пакистанской стороны было поднято в воздух восемь F-16, четыре французских Mirage-3 и четыре китайско-пакистанских JF-17 Thunder. В результате воздушного столкновения ВВС Индии помешали Пакистану нанести прицельные удары по целям в Кашмире. Также, пакистанская сторона сообщила о двух сбитых индийских истребителях, однако, Индия не подтвердила данную информацию сообщив, что сбит один МиГ-21. Пакистанская сторона также потеряла один из своих истребителей, пишет РИА Новости.