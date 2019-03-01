Лукашенко поддерживает введение единой валюты с Россией

01.03.2019 14:56



Президент Белоруссии Александр Лукашенко не против введения единой валюты между Россией и Белоруссией, тем не менее он заявил, что это должна быть новая независимая валюта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Лукашенко. Песков подчеркнул, что введение единой валюты между Россией и Белоруссией предусмотрено союзным договором. Однако, все конкретные решения по данному поводу еще предстоит обсудить с экспертами, пишет Интерфакс.