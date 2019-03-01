Турчинов заявил, что украинская нация вымирает

01.03.2019 13:20



Секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов выступил с заявлением о том, что сокращение численности населения Украины угрожает существованию нации как таковому, передает РИА Новости. По его словам, в прошлом году в стране родились 335 тысяч человек, умерло 587 тысяч.

По статистике рождаемость сократилась на 7%. Кроме этого, только по официальным данным, число абортов составило сто тысяч в год. Турчинов подчеркивает, что ситуация с каждым годом только ухудшается. Учитывая и факт того, кто каждый год миллионы украинцев уезжают за пределы страны, и возвращаться не собираются.