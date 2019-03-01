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Над Читой пролетел самолет ВВС США

01.03.2019 14:05
Над Читой пролетел самолет ВВС США

Над российской территорией пролетел самолет ВВС США, передает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса PlaneRadar. Как уточняется, речь идет о наблюдательном полете в рамках международного Договора по открытому небу, который члены ОБСЕ подписали в 1992 году.

Боинг OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 в седьмом часу утра пролетал над Комсомольском-на-Амуре, в девятом – над Читой. Как сообщает ресурс, самолет ВВС США направлялся в Улан-Удэ.

Последний раз этот борт совершал полет над Россией 23 февраля.

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