Военные США вывезли из Сирии 50 тонн золота ИГИЛ

01.03.2019 10:46



Американские военные с помощью вертолетов вывезли из Сирии порядка 50 тонн золота, о чем заранее договорились с террористическими группировками. Как передает Газета.ру, информация об этом появилась в сообщении агентства SANA. Государственное СМИ ссылается на свои источники. По словам собеседника, военные США достигли договоренности с боевиками ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) в обмен на гарантии безопасности, в Дейр-эз-Зоре террористы отдают американцам золото.