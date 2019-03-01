Зеленский заявил, что переговоры Украины и России неизбежны

01.03.2019 12:37



Известный украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не избежать переговоров с Москвой. Выступая по местному телевидению, он отметил, что для прекращения войны в Донбассе необходим диалог. Зеленский подчеркнул: самое главное – это сохранить жизни людей.

Комментируя ситуацию так называемого соперничества на предстоящих выборах президента, Зеленский заявил, что для него и его команды действующая власть не являются конкурентами.