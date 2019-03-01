Совбез ООН не принял резолюцию России по Венесуэле

01.03.2019 07:22



Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН "убил" резолюцию России, которая была направлена на решение венесуэльского кризиса. Он подчеркнул, что только народ Венесуэлы может решать проводить ли в стране досрочные выборы президента или нет. Небензя еще раз обвинил США и Великобританию в том, что они ограбили венесуэльский народ на миллиарды долларов, предлагая взамен "свои подачки" для того, чтобы сменить в стране неугодный им политический режим. По его словам, право вето, которым воспользовались Штаты для того, чтобы заблокировать российскую резолюцию, лишило Венесуэлу возможности диалога между правительственными силами страны и оппозицией, пишет Интерфакс.