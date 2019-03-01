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В России начала действовать обязательная маркировка сигарет

01.03.2019 07:03
В России начала действовать обязательная маркировка сигарет

С 1 марта текущего года в России начала действовать обязательная маркировка табачных изделий. Теперь вся табачная продукция, представленная на российском рынке, должна содержать специальный цифровой код, с помощью которого можно будет проследить весь путь данного изделия, начиная от производителя и заканчивая торговой точкой, которая данную продукцию реализует. Маркировка табачных изделий призвана обеспечить прозрачность рынка, а также снизить долю контрафактной продукции, пишет ТАСС.

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