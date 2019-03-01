В КНДР прокомментировали результаты саммита Ким Чен Ына и Трампа

01.03.2019 06:45



МИД Северной Кореи прокомментировал результаты встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая состоялась в столице Вьетнама Ханое. Так, заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что отказ Соединенных штатов частично снять наложенные на Северную Корею санкционные ограничения является упущенной возможностью уничтожить все ядерное оружие КНДР, пишет газета Известия.

Как сообщалось ранее, Северная Корея готова пойти на полное уничтожение своего ядерного оружия и всех ядерных объектов в том случае, если Соединенные штаты откажутся от ряда санкций, наложенных на страну.