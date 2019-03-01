Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 МАР, 08:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8895
EUR (ЦБ)    74,9691

01 МАР, 08:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8895
EUR (ЦБ)    74,9691

В КНДР прокомментировали результаты саммита Ким Чен Ына и Трампа

01.03.2019 06:45
В КНДР прокомментировали результаты саммита Ким Чен Ына и Трампа

МИД Северной Кореи прокомментировал результаты встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая состоялась в столице Вьетнама Ханое. Так, заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что отказ Соединенных штатов частично снять наложенные на Северную Корею санкционные ограничения является упущенной возможностью уничтожить все ядерное оружие КНДР, пишет газета Известия.

Как сообщалось ранее, Северная Корея готова пойти на полное уничтожение своего ядерного оружия и всех ядерных объектов в том случае, если Соединенные штаты откажутся от ряда санкций, наложенных на страну.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына закончится на два часа раньше
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 4

Узнай, страна

Омских предпринимателей приглашают принять участие в продовольственной выставке Узбекистана

Омских предпринимателей приглашают принять участие в продовольственной выставке Узбекистана

В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей

В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей

В Республике Дагестан открыли вторую очередь тепличного комплекса «Агромир»

В Республике Дагестан открыли вторую очередь тепличного комплекса «Агромир»

В Тамбовской области строят ясли по новому проекту

В Тамбовской области строят ясли по новому проекту

Новости СМИ

Новости дня

07:53 Озвучена позиция США по кораблям Украины в Керченском проливе Озвучена позиция США по кораблям Украины в Керченском проливе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:22 Совбез ООН не принял резолюцию России по Венесуэле Совбез ООН не принял резолюцию России по Венесуэле
07:03 В России начала действовать обязательная маркировка сигарет В России начала действовать обязательная маркировка сигарет
00:28 В Австралии родились близнецы с уникальной ДНК В Австралии родились близнецы с уникальной ДНК
00:14 Осанка неандертальцев была такой же, как у современных людей Осанка неандертальцев была такой же, как у современных людей
28 ФЕВ, 23:58 Росстат повысил оценку урожая зерна до 113 млн тонн в 2018 году Росстат повысил оценку урожая зерна до 113 млн тонн в 2018 году
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
28 ФЕВ, 22:45 В Германии заявили о провале Гуайдо в Венесуэле В Германии заявили о провале Гуайдо в Венесуэле

Узнай, страна!

07:00 Омских предпринимателей приглашают принять участие в продовольственной выставке Узбекистана Омских предпринимателей приглашают принять участие в продовольственной выставке Узбекистана
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
28 ФЕВ, 16:29 В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей В Липецкой области китайские инвесторы открыли завод по производству дрожжей
28 ФЕВ, 16:26 В Республике Дагестан открыли вторую очередь тепличного комплекса «Агромир» В Республике Дагестан открыли вторую очередь тепличного комплекса «Агромир»
28 ФЕВ, 16:08 В Тамбовской области строят ясли по новому проекту В Тамбовской области строят ясли по новому проекту
28 ФЕВ, 15:36 В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3 В Чеченской Республике запустили полный цикл серийного производства вездеходов Чаборз М-3
26 ФЕВ, 18:01 Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно Президент РКИЦ Ким Тай Со: Сотрудничество с ТПП РФ для нас приоритетно
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter