В Австралии родились близнецы с уникальной ДНК

01.03.2019 00:28



Уникальность генома австралийских близнецов состоит в том, что они являются полуидентичными, что является крайне редким явлением, сообщает «Газета.ру». Около 75% подобных близнецов попросту не выживают сразу же после своего рождения. Суть подобного явления заключается в том, что одна яйцеклетка оплодотворяется двумя разными сперматозоидами, затем разделяясь на две одинаковые. В подобном случае мать передает свои одинаковые генетические характеристики двум детям, а отец передает каждому из близнецов разный набор генетических характеристик.