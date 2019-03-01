Осанка неандертальцев была такой же, как у современных людей

01.03.2019 00:14



Научные специалисты из университета в Цюрихе выяснили, что у неандертальцев была точно такая же осанка, как и у современных людей, сообщает «ТАСС». Это противоречит устоявшемуся стереотипу о сутулых неандертальцах. В подобном исследовании ученым помогли современные технологии, поскольку результаты исследований, во многом, базируются на компьютерной виртуальной реконструкции анатомического сложения древнего вида людей.