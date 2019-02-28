В МВД анонсировали появление электронных паспортов

28.02.2019 22:28



Владимир Колокольцев, возглавляющий Министерство внутренних дел России, заявил о том, что в обозримом будущем в России могут быть введены «электронные паспорта», которые заменят свои «бумажные» аналоги, сообщает «ТАСС». Глава ведомства также рассказал, что перед его структурой стоит весьма серьезная задача по созданию масштабной IT-структуры, которая включит в свой состав такие массивы данных, как: реестр граждан России, их биометрические данные и вся сопутствующая информация.