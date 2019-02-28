В Госдуму внесен законопроект о цифровых избирательных участках

28.02.2019 21:57



В Государственную думу России на рассмотрение был внесен законопроект, подразумевающий создание электронных избирательных участков в Москве, которые позволят определенным группам граждан принимать участие в региональных выборах, сообщает ИА «Национальная служба новостей». Таким образом, граждане России, проживающие в столице, но имеющие временную регистрацию, получат возможность голосовать при помощи новой системы в рамках региональных выборов. Первое тестирование новой системы может пройти 8 сентября 2019 года.