В ГИБДД сообщили о готовности к переходу на электронные права

28.02.2019 20:58



Михаил Черников, занимающий пост главы ГИБДД, заявил о готовности своего ведомства к полному переходу на электронный формат водительских прав, сообщают «РИА новости». Он также завил о том, что вся информационная база готова к переходу, осталось лишь систематизировать её в общероссийский реестр или какую-либо иную форму, с целью общероссийской унификации данных. Ориентировочно, с 2020 года начнется процесс внедрения вышеназванной системы.