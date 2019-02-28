Зеленский провел встречу с представителем МВФ на Украине

28.02.2019 20:49



Знаменитый актер и шоумен Владимир Зеленский, являющийся кандидатом в президенты Украины, встретился с официальным представителем Международного валютного фонда (МВФ) на Украине, сообщает «Российский диалог». Зеленский общался с представителем валютного фонда на тему того, насколько для страны важно сотрудничество с вышеназванной организацией и что не может быть и речи о прекращении взаимовыгодных отношений. Кандидат в президенты подчеркнул, что для Украины очень важен экономический рост, приток иностранных инвестиций и общий рост благосостояния граждан.