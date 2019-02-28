Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

28.02.2019 19:58



Майор Черноморского флота был приговорен к десяти годам тюремного заключения за передачу данных, составляющих государственную тайну Российской Федерации, представителям Украины, сообщают «РИА новости». Также к девяти годам тюремного заключения была приговорена сожительница майора. Именно сожительница, являвшаяся завербованным украинским агентом, «помогла» мужчине прийти к решению о передаче стратегических сведений.