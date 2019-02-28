Президент призвал более жестко противодействовать экстремистским группировкам

28.02.2019 17:51



Президент России Владимир Путин призвал более жестко противодействовать и пресекать деятельность экстремистских группировок, действующих на территории России. Глава государства подчеркнул, что ячейки подобных групп выявляются практически в каждом российском регионе, а самой большой проблемой является их виляние на молодое поколение страны. Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что благодаря усилиям правоохранительных органов, в прошедшем году почти на 17% сократилось число преступлений с экстремистской направленностью, пишет РИА Новости.