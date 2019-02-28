ФАС предлагает установить максимальную цену на автомобильные номера

28.02.2019 17:12



Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой установить максимальную цену на изготовление номерных знаков на автомобили. Так, согласно предложению ФАС, предлагается установить стоимость номерных знаков в размере 2 тыс. рублей. На остальные транспортные средства, включая мотоциклы, прицепы, тракторы и другую технику, ведомство предлагает установить стоимость регистрационного номера в размере 1,5 тыс. рублей, пишет RT.