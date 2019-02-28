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Украинский продюсер заявил, что отказ от Евровидения – это позор для Украины

28.02.2019 14:09
Украинский продюсер заявил, что отказ от Евровидения – это позор для Украины

Украинский музыкальный продюсер и композитор Александр Ягольник высказал свое мнение относительно того, что страна решила отказаться от участия в «Евровидении-2019». По его словам, этот позорный шаг «катастрофически ударит» по имиджу Украины.

«Это колоссальный позор на международном уровне», - подчеркнул продюсер.

Напомним, что ранее о неучастии Украины в конкурсе сообщили представители НОТУ. Это произошло на фоне отказа сразу нескольких участников представлять страну на этом мероприятии.

Представлять Украину на «Евровидении» отказалась и группа Kazka
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