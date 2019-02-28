Украинский продюсер заявил, что отказ от Евровидения – это позор для Украины
28.02.2019 14:09
Украинский музыкальный продюсер и композитор Александр Ягольник высказал свое мнение относительно того, что страна решила отказаться от участия в «Евровидении-2019». По его словам, этот позорный шаг «катастрофически ударит» по имиджу Украины.
«Это колоссальный позор на международном уровне», - подчеркнул продюсер.
Напомним, что ранее о неучастии Украины в конкурсе сообщили представители НОТУ. Это произошло на фоне отказа сразу нескольких участников представлять страну на этом мероприятии.
Написать комментарий