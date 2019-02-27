Представлять Украину на «Евровидении» отказалась и группа Kazka

27.02.2019 13:19



Группа Kazka, занявшая третье место в национальном конкурсном отборе «Евровидения», отказалась представлять Украину в финале международного конкурса. Коллектив не стал подписывать контракт с общественным вещателем – Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ), который нужен для участия.

Поясняя свое решение, участники группы рассказали в Instagram, что они не хотят победы «любой ценой», а их миссия состоит в том, чтобы объединять людей, а не сеять раздор.