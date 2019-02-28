В Ульяновске задержаны участники «Свидетелей Иеговы»

28.02.2019 13:43



В Ульяновске задержали членов «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение управления ФСБ. В сообщении отмечается, что участники группировки во главе с руководителем устраивали тайные встречи, участники которых занимались изучением экстремистских материалов. Также они активно привлекали в организацию новых членов и пропагандировали идеологию организации. Как отмечают в ФСБ нарушители знали, что СИ запрещена на территории России.